Acne Studiosマフラー　ストール　ピンクタグ　キャメルブラウン

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商品詳細
カラーはベージュです！ベージュとピンクの組み合わせが可愛いです！TOMORROWLANDで昨年購入し、5回ほど使用しましたが傷や汚れは一切ありません。サイズは200×45です。写真だと色味が分かりづらくて申し訳ありません。お値下げ検討します！よろしくお願い致します！カラー···キャメルブラウン柄・デザイン···無地素材···ウール
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