ポケモンTシャツコレクション　ツボツボ

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商品詳細
ツボツボTシャツです。着丈66.5cm身幅52cm外袋はつきません。長期自宅保管にご理解いただける方のみご購入お願いいたします。確認しましたところ未使用ですが少し汚れがありました。写真でご確認ください。見落としている部分もある場合があります。水漏れ対策をして発送させていただきます。袋から中身確認後未使用のまま保管していました。初期シワ、畳じわがあります。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/assessor856103.html
http://narcologia.ru/goods/unusable950474.html
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