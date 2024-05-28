美品　トッカ　ふんわり袖ブラウス　ピンク　M　かわいい　オシャレ

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商品詳細
ご閲覧頂きましてありがとうございます⑅︎◡̈︎*︎◡̈ブランドTOCCA / トッカカラー/ ピンクサイズ/ 表記サイズM 丈約 / 肩39 総丈50 袖46 身幅45素材 / セルロース37% ポリエステル36% ウール15% ナイロン9% ポリウレタン3%シンプルながら女性らしく見せてくれるブラウスは、デイリーにもオフィス使いもできる優秀アイテムです。甘くなりすぎないので大人かわいい着こなしにぴったりです。デイリー使いはもちろん、オフィスカジュアルにもおすすめですよ♪【即購入OKです】【送料無料】管理No.AA371
http://narcologia.ru/goods/pompous595823.html
http://narcologia.ru/goods/update113695.html
http://narcologia.ru/goods/enquire808789.html
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