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美品　トッカ　ふんわり袖ブラウス　ピンク　M　かわいい　オシャレ
商品番号 O22695091439
商品名

美品　トッカ　ふんわり袖ブラウス　ピンク　M　かわいい　オシャレ
ブランド名 トッカ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご閲覧頂きましてありがとうございます⑅︎◡̈︎*︎◡̈ブランドTOCCA　/　トッカカラー/　ピンクサイズ/　表記サイズM　丈約　/　肩39　総丈50　袖46　身幅45素材　/　セルロース37%　ポリエステル36%　ウール15%　ナイロン9%　ポリウレタン3%シンプルながら女性らしく見せてくれるブラウスは、デイリーにもオフィス使いもできる優秀アイテムです。甘くなりすぎないので大人かわいい着こなしにぴったりです。デイリー使いはもちろん、オフィスカジュアルにもおすすめですよ♪【即購入OKです】【送料無料】管理No.AA371
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