新品【オッズオン】和チャイナホルターキャミ 薄灰

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オッズオンの和風×チャイナのホルターキャミソールです。ライトグレーの地に薄紫や水色、白、赤などの色使いも鮮やかに、綺麗な金魚プリント、鱗のような刺繍、レース、チャイナボタン、チャイナ生地使い、編み上げ、着脱式のホルターネック等とても凝ったデザインです。ストレッチ素材のフリーサイズです。新品未使用ですが、購入時より小さなシミが2ヶ所ついておりました(画像7.8枚目)オッズオンは元々縫製が甘いのと、見落とし等あるかもしれないので神経質な方は御遠慮ください。#OZZ#OZZON#オッズ#オッズオン#ONESTE#オネスト#チャイナ#中華#和風#金魚#レース#編み上げ#gouk#ゴウク#KERA#ケラ#QutieFrash#キューティーフラッシュ#コスプレ