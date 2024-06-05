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専用////CADUNEカデュネ ノットブラウス
商品番号 M11388113605
商品名

専用////CADUNEカデュネ ノットブラウス
ブランド名 カデュネ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ノースリーブ＋ノットデザインの2wayで着用できるブラウスです。着用回数は10回程で、傷や汚れは見当たりませんがあくまで中古品であることをご理解いただける方よろしくお願い致します。サイズM肩幅：38.6cm　バスト：131.5cm　袖丈：62.5cm　袖巾：41.3cm　着丈（前）：62.3cm　着丈（うしろ）：77.3cmカラー：ピンク定価：23,100円
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