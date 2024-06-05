専用////CADUNEカデュネ ノットブラウス

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ノースリーブ＋ノットデザインの2wayで着用できるブラウスです。着用回数は10回程で、傷や汚れは見当たりませんがあくまで中古品であることをご理解いただける方よろしくお願い致します。サイズM肩幅：38.6cm バスト：131.5cm 袖丈：62.5cm 袖巾：41.3cm 着丈（前）：62.3cm 着丈（うしろ）：77.3cmカラー：ピンク定価：23,100円