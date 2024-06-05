DSQUARED2 ディースクエアード　レディースTシャツ　XS ダメージ加工

ブランド DSQUARED2サイズ XS着丈 70身幅 46肩幅 40袖丈 20平置き採寸です。素人採寸の為多少の誤差はご理解下さい。#ひでみレディース↑沢山のレディース商品はこちら！★コメント★カラフルなリブと胸元ビックプリントデザインが可愛いディースクのTシャツです。袖口や裾はダメージ加工の新品からの状態です。採寸値をご確認の上ご検討下さいませ。タグは洗濯の際に消えてしまってますのでお写真は記載して無いです。★お知らせ★カラーや全体感は写真からご確認下さい。詳細についてご確認の場合はコメント頂けましたら対応します。即購入オッケーです。らくらくメルカリ便の匿名配送で発送致します。梱包発送時のシワは細心の注意をしますが、畳んで梱包しますのでご理解の程宜しくお願い致します。お客様都合で思ってたのと違うなどのご返品はご遠慮下さいませ。当方の不手際でのご返品は着払いで対応致します。まだまだ沢山のお得な古着や新品商品を出品しております。



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