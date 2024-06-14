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新品 タグつき ef-de ベルスリーブブラウス LL
商品番号 I38553628201
商品名

新品 タグつき ef-de ベルスリーブブラウス LL
ブランド名 エフデ
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフィールをご覧願います。ピンクベージュの美しいシルエットの七分袖のブラウスです。腕をキレイに見せてくれるベルスリーブです。トップスの身幅は54センチ、丈57センチです。セットアップできるスカートもありますので、ご覧ください。スカートのウエストサイズは平置きで38センチ、丈は56センチです。これからのパーティーシーズンにおすすめします。コサージュ、コートも出品しています。#efde#大きいサイズ#セットアップ#L#LL#アナイ#アナイアルパカコート#アナイアルパカ
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