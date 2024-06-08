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HYSTERIC GLAMOUR ヒステリックグラマー Tシャツ
商品番号 Q16850445742
商品名

HYSTERIC GLAMOUR ヒステリックグラマー Tシャツ
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 1,688 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HYSTERICロゴ入りTシャツバックプリントもHYSのロゴが入っています。■サイズ表記フリー■素材　綿100%ヒステリックグラマーのロゴ入りTシャツです。バックプリントもロゴ入りでかわいいです！かなり前のものなので、ヴィンテージ古着扱いで、ご理解のある方よろしくお願いします。昔のものですが、ほつれや穴あきはありません。毛羽立ちはあります。ヒスグラhyshystericglamour柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイトカラー···ホワイト袖丈···半袖
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