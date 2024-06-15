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鈴木環さん限定品インセンスホルダーお香立て
商品番号 E43591248154
商品名

鈴木環さん限定品インセンスホルダーお香立て
ブランド名 Espare
特別価格 税込 5,076 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お椀型が愛らしい香たて。お香を立てる穴がステンレスのパイプになっているところも、作家のこだわりです。素材：陶器、ステンレス寸法：直径11cm，高さ6cmお香は付属いたしません。形状や化粧士のかかり方など個体差があります。作家の作風をご理解の程、よろしくお願いいたします。田中直純岡田直人石川隆児河合竜彦畠山雄介安藤雅信棚橋祐介濱岡健太郎イイホシユミコ直井真奈美八田亨Aesopピーターアイビーアスティエドヴィラットアーツアンドサイエンスクロスクロス
http://narcologia.ru/goods/response907742.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement554099.html
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