【新品未使用】PINKY\u0026DIANNE　クルミボタンワイドパンツ　38

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新品未使用タグ付きです。フロントのゴールドパーツくるみ釦がアクセントになったマリンパンツ。ワイド過ぎないシルエットとセンタープレスで上品な雰囲気に仕上げ、ハイウエストのデザインがスタイルUP見えも叶います。後ろウエストには、Ｖスリットが入ってスリットが閉じたり開いたりすることで、生地に負荷をかけることなく、安定したフィット感と動きやすさがあります。【素材説明】スッキリとした表面感でカジュアル過ぎないのデニム素材です。インディゴは本格的なデニムっぽく仕上げたシャンブレー素材。リヨセルのソフトな質感を活かして、肉厚でも風合いを柔らかく仕上げました。色落ちの心配もなく安心しておめし頂けます。【商品特性】裏地無し/前釦＋前ファスナー/ストレッチあり/かかとくらいの丈【ネイビー】￼再生繊維（セルロース）75%トリアセテート14%ポリエステル11%３８:ウエスト/72CMヒップ/94CM総丈/101CM股上/34CM股下/68CMわたり幅/31.5CM裾幅/28.5CMシルエット···ワイド