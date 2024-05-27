[新品] ナイキ ビッグ スウッシュ レディース ウーブン ジャケット

NIKESwooshWovenJacket[サイズ]XL.......MとLサイズもこざいます。滑らかな肌触りのリップストップナイロン素材に。巨大なスウッシュで遊び心あふれる雰囲気を演出。ゆったりとしたフィット感で動きやすく、メッシュの裏地を施して柔らかく快適な着心地に仕上げています。★カラーブラック/ホワイト★素材ナイロン100%サイズMバスト84-88cm身長150-165cm肩幅50cm身幅57cm着丈65cm袖丈52cmサイズLバスト88-93cm身長165-170cm肩幅54cm身幅60cm身丈67cm袖丈56cmサイズXLバスト93cm-99cm身長165-170cm肩幅58cm身幅63cm身丈69cm袖丈62cmご覧いただきありがとうございます。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。



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