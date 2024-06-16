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ジュンヤ・ワタナベのカットソー
商品番号 D81835815820
商品名

ジュンヤ・ワタナベのカットソー
ブランド名 ジュンヤワタナベコムデギャルソン
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ペイズリー柄でねじりが入っているので着るとデザイン性が出て可愛いですボタンを開けて少し肩をずらして着ても可愛いです。素材···コットン
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