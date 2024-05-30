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- B239イエナ半袖ブラウスフリルボートネックシアーグリーン無地コットン綿春夏秋
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商品詳細
◇商品説明・IENAの半袖ブラウスです。・トレンドでもあるビビットカラーが暑い時期にも映えそうです。・首元にあしらわれた甘めなフリルは小顔効果も期待できます。◇サイズonesizeSML共通サイズ肩幅/身幅/着丈/袖丈32.5/45/59/12◇素材感・状態薄手でやや透け感のあるコットン素材目立つダメージはなくまだまだ着用頂けます◇カラーグリーン緑ビビットカラー無地シアー綿ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、Theory、BEAMS、SHIPS、ZARA等のセレクト系が好きな方におすすめです。春夏秋冬半袖長袖オールシーズン出品中ですので、ぜひ遊びに来てくださいね(^o^)レディース商品一覧#ちゃんまるれでぃーすトップス商品一覧#ちゃんまるとっぷすあくまでも古着、自宅保管品です。ご理解頂き、ご購入をお願い致します。BL-239
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