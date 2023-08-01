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商品詳細
現在完売商品となっております。ADDTOWISHLIST大人気のEPINEPARISロゴがTシャツになって新登場！ロゴ部分は、高級感ある刺繍ロゴになっております❤︎オーバーすぎずタイトすぎず程よいサイズ感のデイリーに使えるTシャツです❤︎コットン素材で肌触りも◎babypinkベースの生地に、同色のbabypink刺繍❤︎主張しすぎないお洒落感が◎刺繍ならではのロゴの艶感が可愛いです❤︎size身幅約44.5㎝着丈約54cmモデル身長172cmブランド:epine素材:コットン100%
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