フラボア ドット柄ロングシャツ(フード付き)

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商品詳細
カラー黒白ドット裾フード部分一部緑サイズ1身幅53センチ総丈80センチ八分袖で、袖の部分ロールアップ可能(^^)所々にピエロが隠れています(^^)特に目立つ汚れなし。
http://narcologia.ru/goods/ambassador752206.html
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