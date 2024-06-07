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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ピッコーネのサーモンピンクのカットソーです。ピンクに白のプリントで、司祭も施された、とても可愛いスタジオピッコーネのTシャツです。写真では、ピンクに写っていますが、サーモンピンクになります。肩幅約37cm、バスト約45cm、着丈約61cm素人採寸ですので、多少の誤差はお許し下さいませ。あまり着用していませんが、ユーズドである事、自宅保管品である事、薄い色の商品である事、ご了承の上ご検討よろしくお願い申し上げます。
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