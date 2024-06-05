miumiu サイドリボンバック

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商品詳細
2011年に購入しました。カラー···ブラウン種類···その他ショルダーバッグ素材···牛革(本革)とても人気だったサイドリボンのミュウミュウのバッグです。海外の正規店で購入(当時円換算で14万円くらいでした)カードやショップ袋はありません。使用感がありますが、まだまだ使える状態だと思います。汚れや使用感など写真を見て確認してください。返品はお断りさせて頂きますので、気になる点があれば購入前にコメントにてお願い致します。自宅保管になりますので、神経質な方はご遠慮ください。値下げ不可です。他のところでも出品しているので消すことあります。#MIUMIU#miumiu#ミュウミュウ
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