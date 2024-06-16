本鼈甲 黒甲 喜平チェーン ネックレス イヤリング 未使用 2点セット 東急

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光にあてるととても美しい模様と色合いを放つ、本鼈甲の黒甲の美しいサイズグラデーションの喜平チェーンの素敵なデザインのネックレスと丸みのがあり、ふっくらとしたスクエアフォルムのイヤリングの本鼈甲のセットジュエリーです。東急デパートで購入したもので使う機会がなかったのでお譲り致します。定価14,0000円くらいだったと思います。老舗デパートで購入したものです。ネックレス全長約68cm(留め具含む)総重量約38.6gイヤリングネジばね式鼈甲の大きさ約2.2×2.2cm厚み約6.5mm総重量約7gケース付属★当方の商品はメルカリのみで出品しております。詐欺サイトには呉々もお気を付け下さい。未使用品です。とても綺麗な状態です。即購入、大歓迎です！★撮影時、梱包時に商品を確認しておりますので、到着後の破損の返品は致し兼ねます。返品時の差し換え防止の為でもありますのでご了承下さい。★★★他に出品中の商品2点以上のご購入の方、コメント頂ければ、お値引き致します!!!単品のご購入のお値引きは基本的にはリピーターの方のみとさせて頂きます。