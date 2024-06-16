COACH ショルダーバッグ

COACHショルダーバッグ縦 約33cm横 約40cmマチ 約9cm中古品になります斜めかけ 肩かけハンドバッグとして 使用出来ます数年前にCOACH直営店にて購入しました7万円くらい斜めがけや肩にかけたり手に持ったりといろいろ出来ますA4の書類など入るので便利ですさりげなく COACHのマークがあるので 良いです中古品になりますのでもともとの糸のほつれあり収納時の若干の汚れほこりなどあります特に目立ちませんが完璧な商品ではありませんので完璧な商品をご希望の方少しでも気になる方神経質な方はお控え願います返品キャンセルは受け付けておりません素人検品しておりますが見落としがあるかもしれませんその場合は申し訳ありませんご了承願います発送は畳んで発送致します発送時注意して梱包致しますが発送後につきましてはこちらでは対応できませんのでご了承願います興味のある方コメント下さいませ



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