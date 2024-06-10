極美品□プラダ トートバッグ 三角ロゴプレート NERO ファー シープスキン

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商品詳細
□アイテムPRADA ハンドバッグ 肩掛け ワンショルダーシボ革 ラムレザー 羊革 白タグ シルバー金具ロゴチャーム キーホルダー 希少 近年モデル大容量 A4収納可能 フォックス 底鋲＊大手ブランド品買取専門店より購入の鑑定済み正規品です。 □サイズタテ28cmヨコ26cmマチ14cmハンドル55cm平置き実寸値。□状態特に目立つ傷や汚れ等なく使用感の少ないキレイな状態です✨まだまだお使いいただけます♪□付属品本体のみ□カラーブラック系黒□素材シープスキンファー□配送簡易包装にて送料無料で1〜2日程度で発送いたします。稀に仕事の都合で遅れる場合がございます。予めご了承くださいませ。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします◎B539
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