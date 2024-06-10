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極美品■プラダ　トートバッグ　三角ロゴプレート　NERO　ファー　シープスキン
商品番号 J80283006908
商品名

極美品■プラダ　トートバッグ　三角ロゴプレート　NERO　ファー　シープスキン
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 31,392 円
在庫状況 あり

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商品詳細

□アイテムPRADA　ハンドバッグ　肩掛け　ワンショルダーシボ革　ラムレザー　羊革　白タグ　シルバー金具ロゴチャーム　キーホルダー　希少　近年モデル大容量　A4収納可能　フォックス　底鋲＊大手ブランド品買取専門店より購入の鑑定済み正規品です。　□サイズタテ28cmヨコ26cmマチ14cmハンドル55cm平置き実寸値。□状態特に目立つ傷や汚れ等なく使用感の少ないキレイな状態です✨まだまだお使いいただけます♪□付属品本体のみ□カラーブラック系黒□素材シープスキンファー□配送簡易包装にて送料無料で1〜2日程度で発送いたします。稀に仕事の都合で遅れる場合がございます。予めご了承くださいませ。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします◎B539
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