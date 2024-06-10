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クールカレアンのニットワンピース
商品番号 O61169534140
商品名

クールカレアンのニットワンピース
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クールカレアンのニットワンピース、百貨店購入、未使用品です。色は、ブルーグリーンです。タートル、袖口、裾は、濃いめのブルーグリーンで、身頃と袖は、ブルーグリーンと白のシマです。袖は縄編みみたいな模様です。5枚目写メをご覧くださいませ。袖は、一部透かし模様です。6枚目写メをご覧下さいませ。上にダウンベストを着たりしても素敵です。着丈約１１６センチ。身幅約５２センチ。裾幅約５３センチ。ハイネックリブ幅９センチ。裾リブ幅12.５センチ。13,000円で購入しました。宜しくお願い致します。
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クールカレアンのニットワンピース
ゴーゴー！リサイクル ネットショッピング｜商品番号128694 ...

クールカレアンのニットワンピース
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