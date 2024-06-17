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エルメス　ツイリー　☆2023AW☆エルメス・ストーリー
商品番号 V65967114544
商品名

エルメス　ツイリー　☆2023AW☆エルメス・ストーリー
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 7,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

関西百貨店店舗にて購入致しました。2回程使用のUSED品になりますので、生地の風合いや使用感、結び皺、自宅保管品等の細かい事を少しでも気になさる方はご購入をお控えください。全てご理解頂ける方のみお願い致します。1箇所ツレあります。素人検品になりますので見落とし等ある場合もご了承下さいませ。新品のような完璧をお求めの方はご購入ご遠慮ください。箱あり。ご購入の際はプロフィール及び説明文を必ずお読みいただき納得の上、ご購入下さい。⭐︎取り置き/専用不可⭐︎⭐︎ATM/コンビニ払い不可⭐︎
http://narcologia.ru/goods/ordering85679.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis361044.html
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