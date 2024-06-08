COACH コーチ　ストラップ付き　長財布　シグネチャー チェリー レッド

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新品、未使用、タグ付きLONGZIPAROUNDWALLETINSIGNATURECANVASアメリカ定価:268ドル型番:C4452IMD0Bカラー:シグネチャーカーキxチェリーレッド金具の色：ゴールドサイズ横幅：20cm高さ：10cmマチ：2cmストラップ:18.5cm(取外し可能)仕様本体：ファスナー開閉内部：カード入れ×12ポケット×2札入れ×3ファスナー付き小銭入れ×1素材:PVCコーティングキャンバスxレザー＊アメリカのコーチアウトレット商品には元々箱は付いておりません。基本的に箱は付属しておりません(;_;)ご了承くださいm(__)m私自身がアメリカのコーチアウトレットオンラインショップにて購入した正規品、本物です。コピー商品等は一切取扱っておりません。☆日本全国のCoach直営店でもアフターケアを受けることができます。即購入OK即日発送致します。財布形···長財布カラー···チェリーレッド☆2F69