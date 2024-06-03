レリアン ブラウス Leilian ブラウス レリアン 大きいサイズ ブラウス

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#SGKレディース←こちらでレディース商品がご覧になれます♪自宅保管ですので神経質な方は購入をお控え下さいm(__)mLeilianブラウスになります。タグ表記サイズ13+LLサイズと記載させて頂きましたので平置きの寸法をご確認お願い致します。平置きサイズ着丈70㎝肩幅49㎝身幅56㎝袖丈30㎝素人採寸ですので少々の誤差はお許し下さい。丸型の襟金ボタンフロントの肩に入る細かい寄せ縫いがとてもアンティーク感のある総柄ブラウスです♪水彩画油絵にある様なデザインも昭和レトロな雰囲気があると思います(^ー^)サラサラツルツル素材で気持ち良い肌触りです♪レトロブラウスアンティークブラウスをお探しの方に！！！宜しくお願い致します☆☆☆☆☆#Leilian #レリアン#アンティーク #レトロLeilianアンティークブラウスLeilianアンティークブラウスLeilianレトロブラウスLeilianレトロブラウスレリアンアンティークブラウスレリアンアンティークブラウスレリアンレトロブラウスレリアンレトロブラウス昭和アンティーク 昭和レトロレディースアンティークブラウスレディースアンティークブラウスアンティークブラウスレディースアンティークブラウスレディースレディースレトロブラウスレディースレトロブラウスレトロブラウスレディースレトロブラウスレディースレディースブラウスXLレディースブラウスXLレディースブラウス2Lレディースブラウス2LレディースブラウスLLレディースブラウスLL