sheller ベーシックノースリーブニット ハイネック

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必ず自己紹介文をご覧になって下さい値下げ不可サイズフリー平置き首元〜裾約48cm、身幅約32.5cmカラー···ホワイト1度使用しましたまだ綺麗な状態ですがUSED商品になりますので完璧なものをお探しの方はご遠慮下さい小さく折りたたんで発送致します