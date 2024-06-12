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値下げ中！　大特価！　MARNI レディース　タンクトップ　　ハイブランド
商品番号 A41425898087
商品名

値下げ中！　大特価！　MARNI レディース　タンクトップ　　ハイブランド
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 2,850 円
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商品詳細

約20年前に購入しました。傷はありませんが、汚れなどは多少あります。即購入可能です。※古着なので神経質な方はご遠慮下さい。※返品、交換は一切承っておりません。※採寸は平置き採寸です。※素人採寸なので誤差はお許しいただけると幸いです。※着用者の身長は153cm40kgです。サイズ着丈40cm身幅39cm肩幅38cm#MARNI#マルニ#ハイブランド#ハイブランド古着#古着#値下げ交渉可能#まるに#レディース#ブランド物#ブランド古着#ショート丈#ショートタンクトップ#水玉模様#水玉#白色タンクトップ#柄物#希少#90’s#90’sハイブランド#90年代ハイブランド#年代物#個性系#カジュアル系#カジュアル#大特価#定価以下
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