【本日限定価格】Bibiy チュールトップス

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⭐︎お値段¥6,000→¥5,000→本日限定で¥4,500骨格に合わない為、泣く泣くの出品です。（;;）1度の使用で綺麗な状態です。サイズ：フリーサイズ着丈：47.5cm身幅：30cm生地：ニット伸縮有りカラー：ブラック季節感：夏、秋中古品である旨ご理解とご了承をいただける方のみご購入ください！Bibiytulletopsチュールトップスフリルyuyukmt※タグ、お借りしました！