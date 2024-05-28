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vm ヴーム コットンブラウス
商品番号 G53009271163
商品名

vm ヴーム コットンブラウス
ブランド名 フォーティーファイブアールピーエム
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧くださりありがとうございます【商品の説明】ネックデザインが特徴的なコットンブラウス。フロントボタンは3個のみ、その下はオープンになってます。合わせるインナーで様々な着こなしを楽しめます。ブランド名：vmヴーム商品名：コットンブラウスclassicbody素材：綿100%カラー：ホワイトサイズ：0身幅：48cm肩幅：37cm袖丈：59cm着丈：53cm平置き採寸です、多少の誤差はご容赦願います。【商品の状態】使用状況：数回着用しておりますが、汚れなどなく、目立つダメージはございませんので、まだ十分着用していただけるコンディションです。【注意事項】◆出品時に検品をしておりますが、僅かな傷や汚れ等見落とす場合がございます。何卒ご理解いただき、ご了承ください。◆サイズ感はブランド、製造国、年代により異なります。表記サイズはあくまでも目安として、必ず上記実寸でのご判断をお願い致します。不明点はご質問ください。#B550230323
http://narcologia.ru/goods/recycling621014.html
http://narcologia.ru/goods/providence22094.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose481140.html
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