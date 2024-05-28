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- ★アニエスベー★ Tシャツ(レディース) Mサイズ
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商品詳細
★アニエスベー★Tシャツ(レディース)Mサイズ新品未使用です。並行輸入品のためお安く出品致します。素材：コットン100%肩幅：38cmバスト：88cm身丈：61cm袖長：14.5cm#agnesb.アニエスベーＴシャツ#アニエスベーロゴＴシャツレディースカラー···ホワイト
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