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Laundry ランドリー　Sサイズ　Tシャツ4枚、ポロシャツ1枚
商品番号 J43501447536
商品名

Laundry ランドリー　Sサイズ　Tシャツ4枚、ポロシャツ1枚
ブランド名 ランドリー
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。ランドリーのTシャツ4枚と、ポロシャツ1枚のセットです。全てSサイズとなります。５年以上は着用しておらず、衣装ケースにしまってありました。今回、出品にあたり洗濯はしました。平置きのおおよそのサイズは、身幅43、袖丈19、着丈61です。大きなダメージは見受けられませんが、色褪せなどの使用感はあります。古着であることをご理解の上、ご購入を検討ください。また、写真と実際の商品の色が見た目で異なるかもしれませんが、ご了承ください。よろしくお願いいたします。
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