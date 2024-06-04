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- Laundry ランドリー Sサイズ Tシャツ4枚、ポロシャツ1枚
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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます。ランドリーのTシャツ4枚と、ポロシャツ1枚のセットです。全てSサイズとなります。５年以上は着用しておらず、衣装ケースにしまってありました。今回、出品にあたり洗濯はしました。平置きのおおよそのサイズは、身幅43、袖丈19、着丈61です。大きなダメージは見受けられませんが、色褪せなどの使用感はあります。古着であることをご理解の上、ご購入を検討ください。また、写真と実際の商品の色が見た目で異なるかもしれませんが、ご了承ください。よろしくお願いいたします。
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