FENDI フェンディ ノースリーブ ポロシャツ ベージュ

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FENDI(フェンディ)のロゴ入りノースリーブポロシャツです。カジュアルなシーンで着回しやすいデザインです。●サイズ：タグ表記Sサイズ肩幅28cm身幅42cm着丈55cm素人の平置き採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：コットン100%●状態：2～3回着用しましたが汚れなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。柄・デザイン···ロゴ・ワンポイントカラー···ベージュ季節感···春、夏、秋