CLANE フラワーシャツ

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商品詳細
CLANEバックプリーツフラワー柄シャツとろみ感のある素材ですピンクフリーサイズ素人採寸で着丈:前55cm後64cm系統が変わり着る機会が無くなってるため出品しますCLANE好きにて確実に正規品にてご安心ください☆#CLANE#クラネカラー···ピンク袖丈···半袖柄・デザイン···花柄季節感···春
http://narcologia.ru/goods/browse963391.html
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