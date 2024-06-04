CLANE フラワーシャツ

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7月４日(水)発売 ドットフラワーシャツワンピース全カラー紹介｜CLANE ... 7月４日(水)発売 ドットフラワーシャツワンピース全カラー紹介｜CLANE ...



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モダンな大人の花柄がついに登場。さらっと着られてシワになりにくい ... モダンな大人の花柄がついに登場。さらっと着られてシワになりにくい ...



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CLANEバックプリーツフラワー柄シャツとろみ感のある素材ですピンクフリーサイズ素人採寸で着丈:前55cm後64cm系統が変わり着る機会が無くなってるため出品しますCLANE好きにて確実に正規品にてご安心ください☆#CLANE#クラネカラー···ピンク袖丈···半袖柄・デザイン···花柄季節感···春