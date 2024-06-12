ジムフレックス　ブラウス　リネンシャツ　2枚セット

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商品詳細
ご覧いただき、ありがとうございます。ジムフレックスの、リネンシャツ、ネイビーとブルーの2枚セットです。こちらで未使用品と一度使用のお品を譲っていただきました。リネンクロスのフレンチスリーブプルオーバー♪身幅にも少しゆとりがあり、ネップ、シワ感のある、ナチュラルな風合いがかわいい、この季節にぴったりです！ポケットや、グリフィン刺繍がアクセントで素敵だと思います。何度か使用しましたが、まだまだきれいにお使いいただけますので、たくさん使っていただける方にお譲りできたら、と思います(^^)
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