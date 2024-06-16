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Scapa スキャパ リバティー柄ブラウス
商品番号 U78998118426
商品名

Scapa スキャパ リバティー柄ブラウス
ブランド名 スキャパ
特別価格 税込 1,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。以下商品説明です。ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪【ブランド】Scapaスキャパ【アイテム】リバティー柄ブラウス【サイズ】M38着丈約60cm身幅約40cm肩幅約38cm※平置きの実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。※着画はご遠慮願います。【色】マルチカラー【その他】今流行りのリバティプリントのフリルブラウスですコットンなので着心地も良く柄も良いお品物です。この時期にぴったりのお品物かと思います。カラー···ピンク袖丈···半袖柄・デザイン···花柄素材···コットン季節感···春、夏、秋
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