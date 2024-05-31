お値下げ　　新品、未使用ラシットバッグ

ご覧頂きありがとうございます。自宅保管です。ペット、喫煙者なし、ラシット公式オンラインで見つけ一目惚れして、購入致しました。もったいなくて使えず1度も使用していません。サイズ→約３２×２９×マチ１３㌢内側のボタンをとめると大事な物も見えず、落ちないようになり、それ以外に大きな入れるスペースあります。マチが結構あるので。物は沢山入ります。気に入っていたのですが、大事に使用していただける方にお譲りしたいと思います。常識を越えるお値下げ要求はおやめください。ご検討宜しくお願い致しますm(__)m



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