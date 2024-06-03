美品✨HERMES エルメス バングル エマイユ

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○アイテムHERMESエルメスバングルブレスレット腕輪エマイユ○状態やや小傷やスレなどありますがそこまで目立たず問題なく使用できるかと思います！○サイズ直径6.5cm平置き実寸。着画はお断りします。○カラーゴールド※撮影で使用している小物類は付属しません。大手リサイクルショップで購入しました。簡易梱包にて1〜2日で発送致します。なお、仕事の都合で遅れる場合があります。