☆開運緑色☆フェラガモ ガンチーニ長財布

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商品詳細
金運を招くといわれ人気のグリーンカラーです♡都内の老舗百貨店で購入た正規品です。箱、リボン、袋もお付けします。☆表面に若干の擦れがあるので、お安くしています\"上質なペブルドレザーにブランドを象徴する「ガンチーニ」の留め具がエレガントなフラップタイプの長財布。大きなフラップを開けるとシンプルでベーシックな内装が顔を出します。お札や小銭、カードがしっかり収納できるスペース。機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムで、飽きずに長くご愛用いただけます。\"サイズ本体サイズ：約9.5ｘ19ｘ3(HｘWｘD単位cm)本体重量：約230gカラーVIRIDIAN素材本体：カーフレザースペッククリップ式開閉/内側：札入れ×2、ファスナー式小銭入れ×1、カードポケット×10、オープンポケット×3カラー···グリーン柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革
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