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プラステ　ロングワンピース　黒　フレア　Aライン　ボートネック　タックフレア
商品番号 E66328791778
商品名

プラステ　ロングワンピース　黒　フレア　Aライン　ボートネック　タックフレア
ブランド名 プラステ
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムPLSTプラステ　ロングワンピース　黒　フレア　Aライン　ボートネック　タックフレア　シンプル　サイドポケット　バックファスナー　裏地なし　透け感なし○サイズサイズM肩幅39cm身幅43cm袖丈30cmウエスト38cm着丈119cmMサイズ表記ですが、ゆったりとしたサイズ感です。平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立ったきずやよごれ等も少ない為まだまだ長くご着用いただけるかと思います。※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい。○カラーブラック○素材写真でご確認くださいませ。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。最安値の方法で送らせて頂く予定でございます。畳みジワはご容赦ください。他にもワンピース多数出品しています♪#cheeのワンピース部屋大手リサイクルショップ購入の鑑定済みの物になります。すり替え防止の為にも、不安な方はご遠慮下さい。✱素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。✱タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。✱出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。✱ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。
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