クロコダイル　ワニ革　マットクロコダイル　2wayバッグ　ショルダーバッグ

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ご覧頂きありがとうございます♪サイズや状態など説明、画像などを良くご確認いただきますよう宜しくお願い致します。分からない事ばお気軽にコメント下さい(*^^*)○アイテムCROCODILESKINクロコダイル ワニ革 マットクロコ2wayバッグトートバッグ ショルダーバッグ付属品なし○サイズサイズ感に関してはお手持ちの物と比べて頂けると幸いです。タテ 約27センチヨコ 約27センチマチ 約12センチ持ち手高さ 約8センチショルダー長さ 約124センチ 5段階調節可能◎平置き実寸。着画はお断りいたします。素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。○状態フチ周り・角にややスレがあります。持ち手、縫い目に毛羽立ちございます。内側、やや使用感があり、汚れ箇所ございます。その他特に目立った汚れや傷、破れや剥がれ、割れやベタ付き、匂い等は無いです。※天然素材の特性を生かし、自然な感じを損なわない様仕上げられておりますので、傷もございます。＊基本的に中古品の為、細かな状態を気にされる方はご購入はお控え下さい。ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。○カラーネイビーブルー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。※某大手ブランド中古ショップにて購入をし、真贋鑑定済み商品でございます。お気軽にコメント下さい^o^USEDのため神経質な方はご遠慮下さい。