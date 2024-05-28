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LOEWEカゴバッグ
商品番号 Q93198623143
商品名

LOEWEカゴバッグ
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 21,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

去年の夏に伊勢丹新宿店で購入しました。レシート捨ててしまい、証明できるものは残っていません。申し訳ございません。。今年また新たに新しいカゴバッグを購入し今年は一度も使用しなかったので出品いたします。去年も2.3回しか使ってないためほとんど未使用に近いくらい綺麗です。カラー···ホワイトサイズ　スモール
http://narcologia.ru/goods/manufacture324141.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi770847.html
http://narcologia.ru/goods/reflector644764.html
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