極美品✨CHANEL 長財布 ビコローレ ココマーク レザー ブラック

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【アイテム】CHANEL/シャネル/長財布/財布/ウォレット/2つ折り/ビコローレ/ココマーク/レザー/ロゴ金具/ブラック/黒某リサイクルショップにて購入した鑑定済みの商品でございます。○サイズ縦11cm横18cm幅1.5cm○付属品シリアルシール有り【コンディション】目立った傷や汚れ無く、まだまだ気持ちよくご使用頂けます。【特記事項】こちらの商品ですが中古品となりますのでら神経質な方はお取り引きを控えるように宜しくお願い致します。ご理解を頂ける方のみ、お取り引きを宜しくお願い致します。