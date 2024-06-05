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✨未使用展示品✨PRADA 長財布　三角プレート　サフィアーノ　ブラック　希少
商品番号 Q55800093994
商品名

✨未使用展示品✨PRADA 長財布　三角プレート　サフィアーノ　ブラック　希少
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 11,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他にも小物をたくさん出品しております！#MODAWallet←商品一覧※専用箱や付属品などはなく、商品のみの発送となります。■ブランドPRADAプラダ長財布　ロングウォレット　フラップ　Wフラップ　スナップボタンボタン　ファスナーサフィアーノ　サフィアーノレザー三角プレート　プレート金具　アイコン　ブランドロゴ　ロゴ　金具　刻印　GD561■サイズ縦：9.0㎝横：18.7㎝厚さ：2.1㎝■色(カラー)ブラック　シルバー黒色　銀色■型番164■状態ランク未使用展示品です。自宅保管でございます、神経質な方やご理解頂けない方はご入札をお控えください。※商品の状態は必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。※ご不明な点がございましたらお気軽にコメントお願いします！■購入先→古物許可証が必要な鑑定済みのブランドショップ■確認事項・箱や袋など付属品はなく、商品のみとなっております。・購入前に必ずプロフィールをご覧下さい。#MODAWallet←商品一覧■商品番号→
http://narcologia.ru/goods/sepulchral584232.html
http://narcologia.ru/goods/browse365491.html
http://narcologia.ru/goods/influenza460293.html

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