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- ZARA MANTECO ナポレオンジャケット
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商品詳細
ZARAの金ボタンのナポレオンジャケットです。カラー ブラック加治ひとみが着用したジャケットと言う事で、即完売した商品です。2.3回しか着用していないので、きれいな状態だと思いますが、中古品になりますので、ご理解の上お買い求め下さいませ。平置き寸法身幅約42.5㎝着丈約72㎝袖丈約61㎝肩幅約38.9㎝ 表地ウール75%ナイロン25%裏地ポリエステル95%ポリウレタン5%#ZARAジャケット#ザラジャケット218
http://narcologia.ru/goods/recuperation806721.html
http://narcologia.ru/goods/Adder309775.html
http://narcologia.ru/goods/moisture20669.html
未使用 ZARA manteco ザラ マンテコ pコート ナポレオン ジャケッ
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ZARA ザラ MANTECO コート 金ボタン-
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