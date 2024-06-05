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ZARA MANTECO ナポレオンジャケット
商品番号 J82950888841
商品名

ZARA MANTECO ナポレオンジャケット
ブランド名 ザラ
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ZARAの金ボタンのナポレオンジャケットです。カラー　ブラック加治ひとみが着用したジャケットと言う事で、即完売した商品です。2.3回しか着用していないので、きれいな状態だと思いますが、中古品になりますので、ご理解の上お買い求め下さいませ。平置き寸法身幅約42.5㎝着丈約72㎝袖丈約61㎝肩幅約38.9㎝　表地ウール75%ナイロン25%裏地ポリエステル95%ポリウレタン5%#ZARAジャケット#ザラジャケット218
http://narcologia.ru/goods/recuperation806721.html
http://narcologia.ru/goods/Adder309775.html
http://narcologia.ru/goods/moisture20669.html
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