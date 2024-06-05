ZARA MANTECO ナポレオンジャケット

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ZARAの金ボタンのナポレオンジャケットです。カラー ブラック加治ひとみが着用したジャケットと言う事で、即完売した商品です。2.3回しか着用していないので、きれいな状態だと思いますが、中古品になりますので、ご理解の上お買い求め下さいませ。平置き寸法身幅約42.5㎝着丈約72㎝袖丈約61㎝肩幅約38.9㎝ 表地ウール75%ナイロン25%裏地ポリエステル95%ポリウレタン5%#ZARAジャケット#ザラジャケット218