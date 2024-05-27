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FRED PERRY ポロシャツ　ネイビーピンク
商品番号 J33245979011
商品名

FRED PERRY ポロシャツ　ネイビーピンク
ブランド名 フレッドペリー
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ZOZOTOWNで購入しました☺︎新品未使用タグ付きです！サイズ02:着丈65cmB88cm袖丈22cm肩幅39cm
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