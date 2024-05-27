バーバリー ポロシャツ XSサイズ

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商品詳細
【出品にあたり】⭐️全額返金保証⭐️万が一、コピー品であった場合や説明文にない不具合があった場合には、全額返金対応致します。必ず受け取り評価前にご連絡ください。【商品入手先】公安認可の正規ブランド品買取販売店鑑定済みの確実な正規品(本物)です♪⭐️ブランド名：BURBERRY バーバリーバーバリー8018544コットンTBロゴポロシャツ⭐️サイズ⭐XSサイズ肩幅41cm着丈64cm身幅46cm袖丈21.5cm※多少の誤差があると思いますが予めご承知の上ご購入をお願い致します。⭐️色：マルチカラー⭐️状態毛羽立ち小、香水臭、金具キズ、糸抜けやや使用感がありますが綺麗な商品です。詳細は画像にてご確認ください。【付属品】画像のもので全てになります。【梱包、配送について】梱包はプチプチに包みダンボール、または簡易梱包資材に入れての発送になります。厳重に梱包しますので破損の心配は不要です⭐️⭐️他にもブランド品やおしゃれなアイテムを多数出品していますので是非ご覧ください⭐️バーバリー8018544コットンTBロゴポロシャツXSサイズ
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