maliraj マリライ　セットアップ　ロングスカート

マリライのセットアップです。2回着用しました。写真より若干薄いお色味です。トップスに白い部分がありますが購入時からあったものでこちらでついたシミではございません。素材によるものかと思います。（画像2枚目）ご理解の上ご購入下さい。



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