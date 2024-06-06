O764◯ LEONARD レオナール 半袖トップス

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袖丈···半袖季節感···春、夏サイズ：S平置き採寸肩幅：約38cm身幅：約40cm袖丈：約19cm着丈：約48cm素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。⚫︎全体的に色移り汚れあります。 （写真1〜10枚目参照）写真に撮りきれていない部分もあります、ご了承ください。中古品ですので、ご理解いただけるお方にお願いいたします。検品しておりますが、小さな汚れやダメージなど写真に撮りきれていない部分があるかもしれませんのでご了承ください。見落としがあれば申し訳ありません。写真に写っている物が全てになります。その他、多数出品しています！ぜひご覧ください！#おたからやレオナール#レオナール