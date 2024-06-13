BRAHMINブラーミンキャップスリーブトップスブラウスVネックグレー日本製サイズ38＊縦のタックが入っているので自然とスタイル良く見えるブラウスです！肩先まで隠してくれるキャップスリーブなので、これまでノースリーブに抵抗があった方でもチャレンジしやすいと思います。＊特に目立つ傷や汚れはありませんが、一度他人の手に渡った古着であることをご了承頂ける方のご購入をお願い致します。リサイクル包装で発送します。身幅 57cm（肩幅より身幅のほうが広い、ゆったりデザインです）着丈 同じく57cm（肩の一番高いところから、裾まで）カラー...グレー袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...春,夏,秋



BRAHMIN キャップスリーブトップス ブラウス Vネック グレー 日本製 | フリマアプリ ラクマ



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