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健勝苑　オーストリッチバック
商品番号 H56566291021
商品名

健勝苑　オーストリッチバック
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 7,056 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···オーストリッチ(本革)種類···ハンドバッグ　　　パッチワーク調10年以上前に健勝苑で購入自宅保管していました。キズ汚れは特にはありません。ご希望の方にご利用お願い致します。縦29✖️横30✖️厚さ13
http://narcologia.ru/goods/rouge140610.html
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