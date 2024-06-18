健勝苑　オーストリッチバック

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商品詳細
素材···オーストリッチ(本革)種類···ハンドバッグ パッチワーク調10年以上前に健勝苑で購入自宅保管していました。キズ汚れは特にはありません。ご希望の方にご利用お願い致します。縦29✖️横30✖️厚さ13
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