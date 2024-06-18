bonbon felt TINA ショール(ハンドメイド)

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商品詳細
bonbonfeltTINAハンドメイドショール(ストール)size幅約43～45cm位長さ約180cm位博多にお店を出すクリエイターさんのハンドメイド作品です。ガーゼ素材にカラフルなフェルトやニットを独特の技法でハンドメイドされています。(一点モノ)ガーゼが柔らかくてとても巻きやすく、ワンピース等に合わせやすいです。お店を検索したら、ショールは￥14300～￥24200位のお値段です。独特の色使いと凝ったデザインが個性的です。
http://narcologia.ru/goods/displease927931.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral188132.html
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bonbon felt TINA - INFORMATION -
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